Фото: В Саратове 60 улиц останутся без горячей воды (Архив КП)

Завтра, 16 сентября, в Саратове жителям более 200 домов, на 60 улицах ограничат водоснабжение. Об этом сообщает ПАО «Т Плюс».

Сотрудники компании уточняют: причина отключения горячей воды - подготовка теплосетей к отопительному сезону.

Обесточенным окажутся улицы: пр. Столыпина, 21/23, 23, 25, 29, 31/35, 43; улица Вольская, 20, 20/2, 22, 38/40, 42, 49/51, 49/51А, 57, 63/69, 73/75, 77; Дзержинского, 6, 7/11, 8, 20, 29-31, 35/37; Горького, 8, 8А, 9, 13, 16/20, 19, 25, 27, 28, 28Б, 29; Мичурина, 53, 55/61, 62/64, 73, 78, 82/84, 88; Пушкина, 6/8, 11/15, 20, 22; Рабочая, 14А, 16, 20, 20А; Сакко и Ванцетти, 24/32, 41, 44, 48/50, 55; Советская, 6/8, 8, 10, 12/14, 18, 20/28, 21/15, 23, 23/25, 25А, 27Н, 29, 31, 34, 42, 44, 46; Шевченко, 3А, 6, 8, 9, 17/25, 18, 24, 33/45, 61/63; Ульяновская, 6/12; Чапаева, 52. Предположительно, окончание ремонтных работ – 17 сентября.

К 18 сентября обещают вернуть горячую воду по адресам: 1-й Весенний пр., 1; 1-й Новоузенский пр., 7/33; Весенний пр., 2, 4; Ильинская площадь, 1, 1/6, 3; 2-я Садовая, 23А, 23Л, 36/40; Белоглинская, 20, 21/31, 33, 34/38, 40; Вольская, 21/27; Новоузенская, 10/20, 15/33, 22, 24/32, 42, 44, 46/52; Рахова, 10/16, 11; Симбирцева, 19, 23/37, 24, 26/30, 34, 40, 40Б, 40А, 44; Чапаева, 1/5, 6, 6А, 8/12, 11А, 11/13, 15; Шелковичная, 12, 12А, 17, 20/28, 25, 25А, 29/35.

По адресам: 9 линия Первомайского поселка, 4/12; 1-й Станционный пр., 3, 3А, 5, 6, 7, 16; 1-й пр. Разина, 3/7; 2-й Детский пр., 9/11, 13/17; 2-й Станционный пр., 2А, 4, 9, 10, 11/13, 17, 21; 3-й Детский пр., 6/10; 3-й Комсомольский пр., 25; 5-й пр. Первомайского пос., 6/16, 18/30; 6-й пр. Первомайского поселка, 21/23, 25; 7-й пр. Первомайского поселка, 19/31; Интернациональный пр., 7, 9; 1-я Беговая, 5А, 6/12, 13, 15; 1-я Детская, 36/40; 2-я Садовая, 39/53, 55, 65/71, 72, 74, 81, 81А, 96А, 98, 103/107, 104А, 104Б, 106Б, 106В, 112, 112А; 2-й Товарный пр., 1/5; Астраханская, 1А, 1Б, 10/20, 22/36, 38, 40, 50/60, 50/60А, 62/66, 62/66, 68; Пугачева, 51-51Б; Аткарская, 12/14; Беговая, 1, 3/9, 8, 10, 12Б, 13; Белоглинская, 52/70, 75/81, 84/86; Б. Садовая, 36, 38, 40, 56/64А, 63/71, 82/90, 96, 96А, 98А, 100А, 100Б, 102, 137; Грибова, 1, 3; Дегтярная, 11, 11А, 12, 13, 15, 17, 28; Железнодорожная, 1А (СДГС); Новоузенская, 63/65; Политехническая, 31/41, 62/70, 77; Пугачева, 1, 49, 49А; Пугачевская, 1, 3/9, 1А, 11/13; Рахова, 53, 55/59; Станционная, 1, 4/6, 8, 9; 9А; Станция Саратов - 2.249; Разина, 1, 2, 5, 13/31; Хользунова, 23А; Шелковичная, 60/62, 64/66, 68/82, 71/81; Новоузенская 89 (1, 2) - завершение работ планируется на 21 сентября.

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