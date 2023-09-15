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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 15:21

В Саратове на Чернышевского на пешеходном переходе сбили женщину

В центре Саратова снова произошло ДТП
Источник:kp.ru
Фото: В Саратове на Чернышевского на пешеходном переходе сбили женщину (т.г "Жесть Саратов")

Фото: В Саратове на Чернышевского на пешеходном переходе сбили женщину (т.г "Жесть Саратов")

Сегодня утром, 15 сентября, в результате ДТП серьезно пострадала женщина. Об этом информирует саратовское ГИБДД.

Примерно в 11.15, на перекрестке улиц Чернышевская и Воловая «Фольксваген», за рулем которого был 42-летний мужчина, сбил женщину 59 лет. Пострадавшей понадобилась срочная госпитализация.

Детали произошедшего выясняются.

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