Фото: В Саратове на Чернышевского на пешеходном переходе сбили женщину (т.г "Жесть Саратов")

Сегодня утром, 15 сентября, в результате ДТП серьезно пострадала женщина. Об этом информирует саратовское ГИБДД.

Примерно в 11.15, на перекрестке улиц Чернышевская и Воловая «Фольксваген», за рулем которого был 42-летний мужчина, сбил женщину 59 лет. Пострадавшей понадобилась срочная госпитализация.

Детали произошедшего выясняются.

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