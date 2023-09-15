Саратовская область получит 100 млн на постройку парков

Фото: В регионе будет больше комфортного отдыха на природе (Архив КП)
Саратовская область получит около 100 млн на создание парков с домиками для отдыха на природе. Об этом сообщает министерство культуры по региону.
- В Саратовской области набирают популярность глэмпинги — небольшие городки из палаток или деревянных домиков, где можно отдохнуть за городом со всеми удобствами, - поясняет минкульт.
В соответствии с этим, было решено запланировать реализацию постройки «мини городков» в пяти локациях области:
— село Лох, Новобурасский район
— утёс Степана Разина, Красноармейский район
— посёлок Сазанка, Энгельсский район
— Заводской район Саратова
— Усть-Курдюмское участковое лесничество
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