В Саратовской области в трех районах прервется телевещание

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Жителей Саратовской области предупредили, в нескольких отдаленных районах возможны перебои при показе некоторых телепередач. Об этом на своем сайте информирует «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».
В результате осуществления демонтажа аналогового оборудования и, в целом, проведения технических работ на теле- и радиостанциях, не исключено, что сигнал прервется:
— 19-21 сентября с 9:00 до 16:00 в селе Ивантеевка;
—19 сентября с 9:00 до 15:00 в селе Клинцовка, Пугачевский район;
— 21 сентября с 9:00 до 15:00 в городе Шиханы.