В Воробьевке продолжают реализовать деятельность по обновлению дорог. Об этом, сегодня 15 сентября, информирует администрация Саратова.

- На сегодняшний день по улицам 2-й, 3-й, 4-й Верхний Воробьевский проезд и улице 2-й Воробьевский проезд ведутся работы по устройству геотекстиля и песчаного основания. На 4-м Верхнем Воробьевском проезде проведена засыпка песком, - рассказывает мэрия.

До этого в ходе рабочей поездки председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с многодетными семьями поселка Воробьевка и дал поручение проработать вопросы по строительству дорог и обеспечению водоснабжением в нынешнем году.