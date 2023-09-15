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В Саратове на ипподроме состоится закрытие сезона скачек.

Завтра, 16 сентября, саратовский ипподром осуществляет закрытие 125-го бегового сезона. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Саратовской области.

- В программе закрытия юбилейного сезона – розыгрыш именных и традиционных призов. Состоятся забеги на Кубок Губернатора Саратовской области, Кубок министерства сельского хозяйства Саратовской области, призы «Иппика», «Локотского конного завода», «Улова», на приз «Талантливого», - рассказал Алексей Молчанов, замминистра сельского хозяйства области по развитию отрасли животноводства.

Будут также работать бистро с продукцией саратовских товаропроизводителей.

Первый заезд состоится в 12.00. Пройти на саратовский ипподром можно по адресу: ул. Ипподромная, 12А. Вход бесплатный