«Т Плюс» подписал соглашение с технопарком «Кванториум»

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Саратовский филиал «Т Плюс» и детский технопарк «Кванториум» подписали соглашение о сотрудничестве. В церемонии приняли участие директор филиала «Саратовский» Сергей Анташев и ректор ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» Елена Губанова.

Документ устанавливает общие принципы взаимодействия между образовательным учреждением и энергетической компанией. Соглашение направлено на обоюдную поддержку и содействие в разработке дополнительных общеобразовательных программ, реализации учебных проектов, мероприятий, учебных энергетических курсов. Соглашение позволит талантливым школьникам развивать свои навыки, делать открытия, изучать инженерную и энергетическую специальности детально, проходить практику и делать разработки в энергетической отрасли.

«Мы готовы обучать ребят профессии со школьной скамьи. Энергетики сейчас востребованы на современном рынке. Мы будем помогать школьникам развиваться, вместе с ними делать новые открытия, внедрять инновации для решения тех или иных производственных задач. Для этого у нас есть обширная практическая база и теоретические наработки», - отметил Сергей Анташев.

«С этого года во всех школах страны с 6 по 11 классы есть единый день профориентации, поэтому такое взаимодействие нам очень важно. У нас есть определенные достижения у ребят, которые учатся по общеобразовательным и дополнительным программам в Кванториуме, и они тоже заинтересованы иметь практику и понимать, что происходит на таких крупных предприятиях нашего региона. Особенно это направления робототехники, элементы IT-технологий, это то, что нужно и вам, и нашим ребятам. Поэтому наше взаимодействие будет обоюдополезным», - отметила Елена Губанова.