Саратовцев приглашают на ярмарку выходного дня на главную площадь города

Фото: Архив КП

16 сентября, в субботу, на Театральной площади будет проходить традиционная ярмарка «выходного дня». Об этом информирует администрация Саратова в своем телеграмм канале.

Саратовцы смогут познакомиться с ассортиментом и приобрести сельскохозяйственные, продовольственные товары, товары народного промысла и еще много интересного.

Ярмарка будет доступна для посетителей с 8.00 и до 15.00.

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