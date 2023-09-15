Лаборатория Россельхознадзора выявила карантинный сорняк в пшенице

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Специалистами в области карантина растений Саратовской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" 14 сентября при проведении фитосанитарной экспертизы пшеницы продовольственной выявлен и идентифицирован карантинный объект – горчак ползучий (розовый) (Acroptilon repens D. С.).

Семена сорняка в количестве 1-2 шт./кг обнаружены в партии зерна массой 918,1 тонн. Место происхождения продукции - Питерский района Саратовской области.

Информация о положительном результате гербологической экспертизы срочным порядком направлена в Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Для справки. Горчак ползучий – многолетнее растение, которое является одним из самых трудноискоренимых сорняков и включен в перечни карантинных вредных организмов во многих странах. Этот карантинный вредный организм засоряет посевы сельскохозяйственных культур, а также сады, виноградники, луга и пастбища. Произрастает вдоль грунтовых и шоссейных дорог, на откосах железнодорожных магистралей, на необрабатываемых землях.

Урожайность культур на сильно засоренных участках снижается на 50-70%. Кроме того, горчак выделяет вещества, которые тормозят (замедляют) рост и развитие других растений.

Листья, стебли и корни сорняка содержат около 4% глюкоалкалоидов, которые придают ему горький вкус (отсюда и название – горчак). Растения ядовиты для многих животных, особенно для лошадей.

На новые территории горчак попадает с семенным материалом, главным образом зерновых культур и трав, с сеном и соломой.