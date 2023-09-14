фото: Минздрав Саратовской области

17 сентября - Всемирный день безопасности пациентов. Об этом сообщает региональный минздрава

Основная задача этого Дня - повысить осведомленность общественности, углубить понимание проблемы во всем мире и укрепить глобальную солидарность и усилия государств — членов по обеспечению безопасности пациентов и снижению наносимого им вреда.

Каждый год для этого дня выбирается новая тема. В 2023 году она сформулирована как «Повышение роли пациентов в безопасном оказании медицинской помощи».

«Партнерские отношения с пациентами при оказании помощи значительно повышают уровень безопасности и удовлетворенности пациентов и существенно улучшают результаты лечебно-диагностического процесса. Активно участвуя в принятии решений медицинскими специалистами, пациент может не только помочь обеспечению собственной безопасности в процессе оказания помощи, но и содействовать более безопасной работе всей системы здравоохранения», - отмечает главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина.

Обращаясь ко всем заинтересованным сторонам с лозунгом «Больше внимания мнению пациентов!», ВОЗ призывает их сделать все необходимое для обеспечения того, чтобы пациенты участвовали в выработке политики, были представлены в структурах управления, привлекались к совместной разработке стратегий по обеспечению безопасности и становились активными партнерами медицинских специалистов при оказании помощи.