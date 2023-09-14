В Саратове минздрав проводит неделю сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости

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Потребление алкоголя является причиной высокой смертности, заболеваемости, инвалидности, преступности, травматизма, дорожно-транспортных происшествий и бытового насилия. По данным Росстата, число умерших от причин, непосредственно связанных с алкоголем более чем в 70% случаев –это люди трудоспособного возраста.

Не существует безопасных доз алкоголя, риск для здоровья возникает с первой же каплей любого алкогольного напитка, чем чаще и больше человек употребляет алкоголь, тем выше риск развития неинфекционных заболеваний и выше уровень смертности.

11 сентября отмечается Всероссийский День трезвости. Он возник в 1911 году благодаря представителям интеллигенции и священнослужителям, которые хотели объединить общество, противопоставив алкогольной зависимости ценности здорового образа жизни. В этот день закрывались винные лавки, запрещалась продажа алкоголя, проходили крестные ходы, некоторые монахи принимали обеты трезвости. Праздник был упразднен в 1917 году из-за «церковного происхождения». В 2005 году традиция возобновилась в России, в 2014 году празднику присвоили статус всероссийского.

Современный День трезвости во многих городах России отмечают проведением тематических конференций и семинаров, посвящённых профилактике алкогольной зависимости. День трезвости — это возможность вспомнить о ценности человеческого здоровья.

Преимущества ведения трезвого образа жизни