Онлайн-уроки по финансовой грамотности пройдут для учащихся Саратовской области

Отделение по Саратовской области Волго-Вятского ГУ Банка России

Осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности начнется 19 сентября. Новый сезон откроет первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, которая проведет урок «Эволюция платежей: от наличных до цифрового рубля». Школьники и студенты колледжей смогут подключиться к трансляции https://proofix.ru/fg1909/auth 19 сентября в 9:30 по московскому времени или посмотреть во «ВКонтакте» https://vk.com/cbr_official, где будет возможность задать вопросы лектору.

В расписание осенней сессии включены 21 актуальная тема по финансовой грамотности и модуль по профориентации, на котором слушателям расскажут о профессиях финансиста, бизнес-аналитика и педагога. Специальные занятия будут посвящены знакомству с конкретными финансовыми продуктами — например, впервые пройдут онлайн-уроки по облигациям. Обновится и оформление уроков, которое сделает интереснее и понятнее такие важные темы, как личное финансовое планирование, страхование и инвестирование.

Более современным и удобным стал сайт онлайн-уроков https://dni-fg.ru/: создан каталог, где можно подобрать занятие по модулю, классу и уровню сложности, открыта страница с ответами на часто задаваемые вопросы и инструкциями по подключению.

Онлайн-уроки по финансовой грамотности для учеников 8–11 классов и студентов колледжей Банк России проводит с 2015 года. Можно подключаться к ним как классом или группой, так и индивидуально, а также задавать вопросы в прямом эфире. Лекции читают представители мегарегулятора, сотрудники крупных банков, преподаватели вузов и эксперты рынка.