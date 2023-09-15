Без вины виноватая

Суббота, 2 сентября. Прекрасный солнечный денек. Приехала на ж/д вокзал проводить на отдых дочь с трехлетним малышом. Кружим в поисках стоянки для авто. Вот, наконец, есть, несколько свободных мест. Паркуемся, выходим. Вдруг вижу знак МЕСТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ. Скорее обратно в машину, отьезжаем. А тут и доблестная полиция работает, уже кого-то штрафует. Несколько раз колесим по площади. Таксисты, автобусы... Встать некуда. Время до отправления поезда остается полчаса. На нервах. Далеко, где-то за полкилометра от вокзала у стадиона находим местечко. Ура! Паркуемся, хотя уже не удобно. Тяжелые чемоданы, малыш и далеко бежать до вокзала. Ух… проводила, успели.

Через полчаса возвращаюсь к машине – а ее нет. Эвакуировали. Оказалось, заехала на метр под знак СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА. (Замечу, на моем месте уже другая машина стоит).

Состояние – ну просто «НЕБО НА ПЛЕЧАХ». Ну за что???

Не погулять ведь приехала, а по назначению – встретить – проводить.

Дальнейшая карусель всем автовладельцам известна – поиск штрафстоянки (куда отвезли машину), очередь в ГАИ на ул. Весенней для составления протокола нарушения.

В кабинете № 100 (ул. Весенняя) при составлении протокола, выражаю негодование по поводу организации, обеспечения временного пребывания провожающих, наличия, вернее отсутствия парковочных мест. На что один из присутствующих сотрудников ГИБДД ответил: «Мы выполняем распоряжения». Трудно не согласиться. Отлично выполняют. По-залихватски, с задором. Поток пассажиров неиссякаемый. У людей нет времени на бесконечные поиски стоянки, Поезд ждать не будет. Вот и ставят машину на любой свободный клочок. А тут и господин в погонах бдит – страж закона. До чего же удобно. Это тебе не по ночным улицам гоняться за нарушителем тишины с ревущим двигателем, который пол-города разбудил. Его вообще не догонишь… Вообщем, успевай выписывать штрафы.

Испорчено настроение. Разрушены все планы выходного дня. Но страшнее другое. Чувство постепенной утраты веры в громкие слова градоначальников О ЗАБОТЕ, О ЗАЩИТЕ СВОИХ ГРАЖДАН. Это посерьезней. Разницы нет кого обвинил инспектор - это звенья руководителей, депутатов из сотни человек, которые на круглосуточном посту, защищают интересы и покой граждан (как бы).

А ведь тревожные времена… И с каждого федерального канала призывы к объединению, сплочению, поднятии боевого духа, настрой на победу… Вы там, будьте спокойны за нас в тылу, защищайте Родину и оставайтесь живы.

А разве в тылу спокойно? Известно, что убить можно не только пулей, но и словом, а уж довести до болезни, например, гипертонии совсем просто. За эти два дня, делясь своей историей я обросла аналогичными рассказами и разгневанными пострадавшими. Вот это серьезно. Когда в головах сотен людей такой негатив, недоверие к власти. Систематическая несправедливость развивает сначала возмущение, а потом ожесточение и возникновение различных сборищ, митингов… Все логично. Такой серьезный объект, как вокзал города-миллионника руководство (областное, городское) не способно обеспечить должными доступными условиями пользования.

Русский дух не сломить. Но складывается впечатление, что под лозунгами защиты интересов людей, это самое сплочение разрушают.

Все для благосостояния народа!

А если конкретнее, что, например, для меня?

1. На руках официальная благодарность за «Многолетний добросовестный труд» за подписью председателя Правительства Удмуртской Республики. (Проживала в Ижевске 10 лет по назначению места службы мужа - ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ). Это дает право на получение звания «Ветеран труда». При переезде в родной Саратов, в Минсоц развития пояснили, что этот статус здесь получить нельзя, поскольку выдан в другом регионе. Хотя я, повторюсь, жила в Удмуртии не по своей воле, а по месту службы мужа.

2. Имела инвалидность 4 года. Почему-то сняли, хотя удаленный орган не восстановлен.

3. Что касается вождения авто. За 10 лет не было нарушений ПДД, угрожающие здоровью или жизни человека. А вот эвакуации были, среди которых совершенно необоснованные.

А в остальном все хорошо. По-прежнему люблю Саратов, набережную и все то, что непосильным трудом создано градоначальством для меня. Именно для меня!

Дух, конечно, не сломлен. Но, черт побери, обидно.