Эксперт ПИУ РАНХиГС о поддержке и стимулировании национального экспорта

Продукцию российских экспортеров, представленную в национальных магазинах под брендом «Сделано в России» на китайских маркетплейсах, смогли оценить гости II Международной Владивостокской регаты, состоявшейся в рамках Восточного экономического форума, новый формат продвижения проекта Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ РФ) запустил совместно с Минспорта, Минвостокразвития и Федерацией гребного спорта (Источник: РИА Новости).

Старший научный сотрудник Центра психолого-экономических исследований, доцент кафедры экономики и таможенного дела Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, к.э.н., Вадим Круглов отмечает: «Россия является частью мировой экономики. Мы участвуем во всех мировых экономических процессах. И это несмотря на санкции и геополитическое давление. Наша международная торговля стабильно растет. Мы много продукции экспортируем, много ввозим из-за рубежа. За последние 20 лет наши внешнеторговые отношения с остальным миром увеличились более чем в пять раз. Каждый год, торгуя в среднем на 600 миллиардов долларов, мы получаем в бюджет около 70 миллиардов долларов таможенных платежей.

Особое значение имеет экспортная деятельность. Это неоднократно подчеркивал Президент РФ Владимир Путин в своих выступлениях и Посланиях Федеральному Собранию. В российском внешнеторговом обороте экспорт занимает около 60%. Наша экономика является экспортоориентированной.

В мире всегда было противостояние двух тенденций – протекционизм и свободная торговля. Сегодня начался новый период. Существующие внешнеторговые и международные связи распадаются на глазах. Происходит переход от глобализации к "островизации", рост национального протекционизма, разрушение международных производственных цепочек, применение западными странами беспрецедентного политического и экономического давления на Россию, режим наибольшего благоприятствования рассыпается на глазах.

Большинство западных стран применяют целый комплекс инструментов для поддержки и продвижения национального экспорта. Например, в США на поддержку экспортеров направлена деятельность 30-ти государственных структур и организаций: Минторг США, Управление международной торговлей, Администрация малого бизнеса "SBA", центры поддержки экспорта малых предприятий и другие. В Китае реализации экспортного потенциала национальных предприятий содействует более 30-ти государственных и общественных организаций.

Сегодня в России взяты на вооружение передовые технологии поддержки и стимулирования национального экспорта: проведена ориентация государства на поддержку российского экспорта (в том числе высокотехнологичного и экспорта предприятий малого и среднего бизнеса); разработан и принят национальный проект по развитию экспорта – "Международная кооперация и экспорт"; создана высокоэффективная система организаций по поддержке отечественного экспорта (Российский экспортный центр, сеть региональных центров поддержки экспорта и другие).

Как перспективные направления развития российского экспорта можно выделить: увеличение несырьевого экспорта; увеличение экспорта машиностроения; увеличение экспорта российских услуг (медицина, образование, транспортные и другие); увеличение количества малых и средних предприятий-экспортеров (МСП).

Российским экспортным центром оказывается различная поддержка национальным экспортерам: информационная поддержка; бизнес-миссии; международные выставки; компенсация транспортных затрат для российских экспортеров и другие.

Благодаря этому, несмотря на колебания, российский экспорт показывает положительную динамику. По сравнению с 2020 годов в 2022 году экспорт вырос более чем на 50 процентов. Его структура становится более совершенной. Снижается доля сырья и повышается доля готовой продукции».