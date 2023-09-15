Врачи первой горбольницы успешно прооперировали пациента, поранившего руку кухонным ножом

Травма сухожилий сгибателей очень распространенная при обращении с острыми предметами, чаще всего это домашний кухонный нож

В отделение микрохирургии Саратовской городской клинической больницы №1 имени Гордеева обратился пациент Д. с жалобами на полное отсутствие сгибания и чувствительности 3, 4, 5 пальцев правой кисти. Как правило, при подобных травмах сухожилия повреждаются в критических зонах у места прикрепления их к кости и повреждением пальцевых нервов, что приводит к полному отсутствию чувствительности кончиков пальцев и осложняет оперативное лечение и процесс восстановления.

Врач-хирург высшей категории, заместитель главного врача по медицинской части Татьяна Акатьева Петровна совместно с операционной медицинской сестрой Ольгой Сусиной успешно выполнили операцию - пластику сухожилий сгибателей и пальцевых нервов, которая длилась почти полтора часа.

Полное восстановление функции движения в пальцах и восстановление чувствительности на 50% у пациента отмечено через 2 месяца с момента травмы.

Травма сухожилий сгибателей очень распространенная при обращении с острыми предметами, чаще всего это домашний кухонный нож.

«Отделение микрохирургии Саратовской городской клинической больницы №1 имени Гордеева единственное в области. Создано одним из первых в России и успешно функционирует уже 40 лет. Ежегодно в отделении выполняется около 1500 операций при травмах конечностей. Оказывается высококвалифицированная специализированная медицинская помощь не только жителям города Саратова и области, но и других соседних областей», - отметил главный врач больницы, к.м.н. Евгений Ковалев.