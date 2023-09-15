Лаборатория Россельхознадзора выявила около 100 положительных результатов исследований на бактериальные и паразитарные заболевания

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За 8 месяцев 2023 года в отдел диагностики бактериальных болезней и приготовления питательных сред Саратовской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" для исследования на бактериальные и паразитарные заболевания поступило 3 922 пробы материала (патологический материал, больная и павшая птица разного возраста, рыба, фекалии от сельскохозяйственных животных, пчёлы, почва, органическое удобрение, смывы с различных ветеринарно-санитарных объектов), по которым проведено 5 979 исследований.

Образцы для проведения лабораторно-диагностических исследований доставлены из закрепленной зоны обслуживания как по обращению заказчиков, так и в рамках выполнения государственного задания.

По результатам лабораторных анализов за указанный период получено 98 положительных результатов. Выделены возбудители колибактериоза, псевдомоноза, протея, аспергиллеза и других заболеваний животных и птиц. Обнаружены возбудители паразитарных заболеваний пчёл: нозематоза и варроатоза.

Все исследования проводились в соответствии с утвержденными методиками, наставлениями и ГОСТами.