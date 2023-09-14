Топ-5 любимых мест у гостей Саратова

Фото: КП Саратов

Аналитики МегаФона выделили 5 мест Саратова с самым высоким показателем туристов.

Исходя из обезличенных данных оператора, этим летом и в начале сентября больше всего гостей прибыло из Москвы, Самарской, Волгоградской, Свердловской областей и Краснодарского края.

Самыми популярными локациями оказались: Парк отдыха «Хвалынь» — доля приезжих составила более 53%; Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина — 30%; Набережная Космонавтов — примерно 19%, в то же время, в старой части доля немного выше — 21%. В рейтинге по объему скачанных данных это строчку занимает Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского; Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова и проспект Столыпина — 18%; Парк Победы на Соколовой горе — 17%.

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