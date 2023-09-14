В Саратове от взрыва газовой плиты серьезно пострадал 53-летний мужчина

Фото: Архив КП

В Саратове на улице Арбатская в частном доме произошел хлопок газовой плиты. Об этом сообщает ЧП Саратов.

Жертвой случившегося стал мужчина 53 лет, которого срочно госпитализировали. Медики оценили состояние пострадавшего, как тяжелое.

На месте также работают спасатели областной службы, сотрудники пожарной охраны и полиции. Обстоятельства выясняются.

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