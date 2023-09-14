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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 18:55

В Саратове от взрыва газовой плиты серьезно пострадал 53-летний мужчина

На Арбатской в Октябрьском районе Саратова случился взрыв газа
Источник:kp.ru
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове на улице Арбатская в частном доме произошел хлопок газовой плиты. Об этом сообщает ЧП Саратов.

Жертвой случившегося стал мужчина 53 лет, которого срочно госпитализировали. Медики оценили состояние пострадавшего, как тяжелое.

На месте также работают спасатели областной службы, сотрудники пожарной охраны и полиции. Обстоятельства выясняются.

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