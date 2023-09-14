Роман Бусаргин ответил на вопрос о благоустройствах для детей и семей

Фото: архив КП

Сегодня, 14 сентября, прошел прямой эфир с Романом Бусаргиным, на котором депутат ответил на вопросы жителей области.

Саратовчанка поинтересовалась проблемой, касающейся организации детских игровых зон в общественных учреждениях. Она отметила, что в новых поликлиниках есть комнаты для малышей, в которых ребята могут поиграть и развлечься в ожидании приема. Но при этом в других общественных местах, например, таких как: отделение почты, старые поликлиники, таких детских «уголков» нет, что немало важно.

- Действительно, в новых учреждениях этому уделяется внимание, изначально проектируются специальные помещения. Нужно бороться не только со смертностью, но и осуществлять мероприятия, которые будут помогать создавать удобства для семей с детьми. Там, где это возможно делать, обязательно будем делать, - выразил согласие с жительницей области губернатор.

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