Саратовцев предупреждают о мошенничестве с использованием имени Банка России

Мошенники, представляющиеся «сотрудниками Банка России», придумали новую легенду. Теперь они не только звонят гражданам, но и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением «на личный прием в Центробанк». Чтобы вызвать доверие получателя, сообщения начинаются с обращения по имени и отчеству, в них указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания человека. Для убедительности мошенники используют специальный технический прием — меняют электронный адрес отправителя — указывают домен Банка России cbr.ru. Часто из-за доверия к электронному адресу люди попадаются на уловки с подменой.

Персональное приглашение на личный прием — это повод вступить в контакт, вывести человека на доверительный диалог. После отправки письма аферисты могут позвонить получателю и под различными предлогами выманить данные его банковской карты и СМС-код либо побудить перевести деньги на счета злоумышленников.

Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение. Для уточнения любых вопросов можно позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00 (для звонков с мобильного — короткий номер 300).

Информация о распространенных схемах финансовых мошенников и способах им противостоять размещена на сайте Банка России в специальном разделе «Противодействие мошенническим практикам» и на портале «Финансовая культура».

Для социальных сетей

Мошенники приглашают людей на «личный прием в Центробанк»

Теперь обманщики не только звонят, но и приглашают граждан «на личный прием в Банк России». Таким образом они пытаются вступить в контакт и вывести человека на доверительный диалог. После отправки письма аферисты могут позвонить получателю и под различными предлогами выманить данные его банковской карты и СМС-код или убедить перевести деньги на счета мошенников.

Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение. Для уточнения любых вопросов можно позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00 (для звонков с мобильного — короткий номер 300).