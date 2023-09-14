В Саратове предложили ограничить количество собак в одной квартире

Фото: Светлана Курышева

Сегодня на заседании комитета Саратовской областной Думы по аграрным вопросам, земельным отношениям и природопользованию народные избранники обсудили закон, который должен изменить ситуацию с безнадзорными животными.

Председатель заксобрания Михаил Исаев подчеркнул, что после принятия инициативы о создании пунктов содержания бездомных собак появятся еще вопросы.

- Нам надо подойти к теме обращения с собаками, у которых есть владельцы, это касается как физических, так и юридических лиц - собаки, которые на службе, при заводах, базах и так далее. Вот это животное - собака - должна иметь статус: либо безнадзорное, либо с владельцем. Это следующий шаг, которым мы будем заниматься. Много требований к самовыгулу. Должно быть понимание, сколько собак можно иметь в квартире, то есть сколько квадратных метров на одну голову, - пояснил Михаил Исаев.

Спикер облдумы привел примеры, когда в многоквартирных домах собственники заводят десятки собак или организовывают нелегальные приюты в частном секторе и содержат несколько десятков питомцев. Это приводит к проблемам у соседей.

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