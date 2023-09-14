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Саратовские депутаты предлагают создать пункты содержания бездомных собак. Об этом стало известно сегодня, 14 сентября, в ходе заседания комитета Саратовской областной Думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

Известно, что за 2022 году медицинскими учреждениями региона установлено 5 857 случаев обращения граждан, пострадавших от нападения собак, 237 раз пострадавшим потребовалось медпомощь. За шесть месяцев этого года в органы власти Саратовской области различного уровня поступило 1158 обращений граждан по ситуации с бездомными животными, из которых большинство связано с нападением собак на человека.

В этой связи участники совещания обсудили проект закона, который будет регулировать нормы обращения с безнадзорными животными. Согласно тексту документа, из областного бюджета потребуется 11,7 млн рублей на строительство четырех пунктов временного содержания, в которых построят 32 вольера, рассчитанные на шесть животных каждая.

Это позволит исключить возвращение агрессивных и заразных собак в прежние места обитания. Если животное отловят после нападения на человека, то их смогут содержать до наступления естественной смерти собаки в специальных пунктах.

Законопроект вынесен на ближайшее заседание регпалрамента.