Доктор филологических наук призывает бережно относиться к русскому языку

Заведующая кафедрой русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного СГУ им. Н.Г. Чернышевского, доктор филологических наук Алла Байкулова рекомендует создателям вывесок и рекламной продукции использовать прежде всего русские слова. Напомним, на этой неделе с инициативой убрать с улиц областного центра в рамках круглого стола «Говорим и пишем на русском языке» выступили члены областной Общественной палаты региона.

«Я считаю очень важным бережное отношение к нашему родному русскому языку. Безусловно, важно и отношение к языковому ландшафту родного города, то есть внимание к названиям социальных объектов Саратова, к городской рекламе, объявлениям и пр.

Что мы можем наблюдать, если пройдём или проедем по улицам города? Удивляет, что на многих городских вывесках, рекламных баннерах приоритет отдан иноязычным названиям на латинице, хотя рядом возможны и дублирующие их названия на кириллице, но представленные более мелким шрифтом. Нередко названия недостаточно мотивированы, поэтому потребителем/адресатом не всегда осознается их связь с самим объектом.Например, что стоит за названием городских объектов AMETIST или BRASS?

Чтобы как-то ориентировать людей, создатели этих вывесок указываютболее мелким шрифтом предназначение объекта, например, «всё для ремонта и изготовления мягкой мебели»; «мебельная фурнитура». Отсутствие мотивации в названиях, их затруднённое восприятие, обусловленное использованием чужого алфавита, нередко вызывает неприятие у саратовцев, о чем свидетельствуют их обращения к лингвистам нашей кафедры, в том числе и в таких научно-популярных передачах как «Служба русского языка» и «Слово за слово» на саратовском радио», – рассказала Алла Николаевна.

По мнению доктора филологических наук, использование английского языка или латинского алфавита в названиях – это маркетинговый ход для привлечения внимания и дань моде.

«На английском написаны и названия зарубежных брендов. Однако надо понимать, что таким образом утверждается главенство чужого языка, а следовательно и чужой культуры. Очевидно, инициатива общественников обусловлена именно этим. Такой подход свидетельствует об их неравнодушии к тому, что связано с употреблением языка в городской среде, и это надо приветствовать. Однако, как нам представляется, в решении проблемы городских названий не должно быть необдуманных, поспешных решений. Нужно учитывать и материальную сторону вопроса: каждая вывеска стоит денег, и всё сразу менять, на наш взгляд, нецелесообразно. Но обращать внимание на городские номинации, безусловно, необходимо. Следует рекомендовать создателям вывесок, рекламной продукции использование прежде всего русских слов.Если же речь идёт об иностранных брендах, допустимы заимствования, но главенство должно оставаться за кириллическим письмом, использованием русского алфавита», – отметила Алла Байкулова.