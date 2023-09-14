Комитет по делам ветеранов облдумы предложил награждать волонтеров

"Предлагаем вручать их за особый вклад в добровольческую (волонтерскую) деятельность, патриотическое воспитание граждан и особые заслуги в увековечивании памяти защитников Отечества"

"С коллегами- парламентариями предложили награждать Благодарственными письмами Председателя Саратовской областной Думы волонтёров. Проект соответствующего постановления обсудили на заседании Комитета по делам ветеранов. С инициативой о расширении перечня оснований для награждения Благодарственными письмами выступили от Комитета мы с Александром Янкловичем", - рассказал зампред Комитета по делам ветеранов, депутат облдумы (фракция "Справедливая Россия - За правду"), ветеран боевых действий Вячеслав Калинин.

"Предлагаем вручать их за особый вклад в добровольческую (волонтерскую) деятельность, патриотическое воспитание граждан и особые заслуги в увековечивании памяти защитников Отечества", - подчеркнул парламентарий.

Депутаты единогласно рекомендовали инициативу к принятию на ближайшем заседании регпарламента.