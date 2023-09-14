В Вавиловском университете обновляется материально-техническая база для образовательного процесса

фото: пресс-служба Вавиловского университета

В Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И.Вавилова накануне 110-летнего юбилея появились еще два новых образовательных центра.

Сегодня, 14 сентября, открылся учебный центр «Агродрайв». Новое оборудование позволит студентам университета получать более глубокие знания по технологиям обработки почвы и сельскохозяйственным машинам для выполнения технологических операций при производстве сельскохозяйственных культур. Компания долгое время сотрудничает с Вавиловским университетом. Так, при проведении региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» по номинации «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» была предоставлена техника для выполнения задания «Комплектование пахотного агрегата».

фото: пресс-служба Вавиловского университета

Также сегодня, открылся «Центр цифровой статистики» и подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Саратовстатом и Вавиловским университетом. Соглашение предполагает сотрудничество в области образования и науки, а также в процессе подготовки обучающихся и трудоустройства выпускников.

Уникальный класс с современной компьютерной техникой позволит получить качественно новое образование. Здесь студенты будут осваивать компетенции в области статистики, эконометрики, моделирования. Научатся анализировать данные и на их основе строить модели в области АПК.

фото: пресс-служба Вавиловского университета

«В учебных предприятиях университета существует большое количество модельных производств, и какие модели разрабатываются, как аккумулировать эту информацию и использовать – от этого зависит экономика предприятия и его развитие. В учебном классе студенты научаться владеть информацией и уметь ей распорядиться», – отметил ректор Дмитрий Соловьев.

Напомним, Вавиловский университет занимает 2-е место среди вузов Минсельхоза РФ.