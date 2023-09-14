Под Саратовом в 69 школах не оказалось кнопок охранной сигнализации

В саратовской области, в городе Балаково в 69 образовательных учреждениях не были установлены кнопки тревожной сигнализации. Об этом сегодня, 14 сентября, информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

Кроме того, ограждение вокруг некоторых школ оказалось поврежденным.

В связи с этим, инспекционное ведомство внесло представления в адрес главы администрации балаковского муниципального района, Сергея Грачева, а также в адрес руководителей учебных заведений, благодаря чему нарушения были устранены.

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