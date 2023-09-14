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НовостиОбщество14 сентября 2023 13:03

В Энгельсе продолжается ремонт тротуаров на средства, выделенные по инициативе губернатора Романа Бусаргина

Источник:kp.ru
Фото: Дмитрий Плеханов

Фото: Дмитрий Плеханов

В Энгельсе продолжается ремонт тротуаров на средства, выделенные по инициативе Губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина.

На этой неделе рабочие вышли на нижнюю Лесозаводскую, пешеходная дорожка пойдет от улицы Спортивной до улицы Короткой. Тротуар здесь очень ждали!

Получаю обратную связь по этому решению от родителей школьников, слежу за вашими комментариями и предложениями. Согласен, что нужно обратить внимание и на территорию, прилегающую к новому тротуару.

Поставил задачу организовать парковочные карманы и проработать перенос и обустройство контейнерной площадки.