Дмитрий Брегеда взял первенство на чемпионате России по трейлу

Фото: Министерство спорта Саратовской области

На территории комплекса «Роза Хутор» в Краснодарском крае состоялся чемпионат России по бегу в горной местности, в котором саратовец Дмитрий Брегеда взял «золото». Об этом информирует региональное министерство спорта.

Длина дистанции составила 30 км, перепад высот – больше 2500 метров.

Дмитрий Брегеда преодолел это расстояние за 3 часа 19 минут 38 секунд, обогнав своего соперника Дмитрия Попова из Томской области на 7 минут. Третьим оказался Андрей Жиндаев (Иркутская область), время которого составило 3:35:26.

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