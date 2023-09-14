Саратовцы отметили 10 лет брака в ЗАГСе

Фото: Управление ЗАГС при Правительстве Саратовской области
Супружеская чета из Саратова отпраздновала оловянную свадьбу. «Розовые» супруги решили провести чествование во Дворце бракосочетаний Саратова. Об этом сегодня сообщает Дворец в своем телеграмм-канале.
7 сентября 2013 года в отделе ЗАГС по г. Балаково был зарегистрирован союз Ильи и Ольги.
Теперь семья, уже проживая в Саратове, решила отметить круглую дату в здании ЗАГСа.
К тому же, церемонию провела тот же регистратор, что и 10 лет назад в Балаково.
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