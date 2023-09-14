В Саратовской области организован проект по адаптации особенных детей

В Саратовском регионе центр содействия и социальной адаптации инвалидов «Развитие» проводит для своих воспитанников уроки кулинарии. Об этом информирует директор реабилитационного центра, Оксана Карелина.

Программы по дополнительному обучению осуществляются в рамках проекта фонда президентских грантов «Территория развития самостоятельности для подростков и молодых людей с ментальными особенностями развития».

- Дети и молодые люди учатся готовить полуфабрикаты и готовую еду, теоретически, возможную к дальнейшей реализации. Правда, в роли покупателей выступают пока только их родители. Но для ребят это большой прорыв в развитии. Задача этих занятий - привить навыки коммуникации и взаимодействия, отчасти это даже трудовые навыки, которые пригодятся в жизни, - рассказала управляющая.

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