Сборная ПИУ РАНХиГС по футболу успешно завершила турнир группы «А» Высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги сезона

фото: ПИУ РАНХиГС

В соревнованиях приняли участие 4 команды: сборная Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, команда Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, сборная Луганского государственного университета имени Владимира Даля и команда Севастопольского государственного университета.

Первый матч сборная Института провела в родных стенах против спортсменов из Саратовского государственного университета. Напряжённое состязание закончилось победой в пользу команды из СГУ со счётом 0:1.

фото: ПИУ РАНХиГС

Во втором матче развернулась настоящая схватка между командами ПИУ РАНХиГС и Луганского государственного университета. В результате состязания сборная Поволжского института управления одержала трудовую победу со счётом 3:1.

Финальным матчем тура стало противостояние команды Института со сборной Севастопольского государственного университета, по итогам которого спортсмены ПИУ РАНХиГС одержали чистую победу со счётом 2:0.

фото: ПИУ РАНХиГС

«Наши футболисты выложились на полную, спасибо им за самоотдачу, боевой дух, настрой и серьёзный подход к делу. Результат турнира можно назвать положительным. Качество игры было на отличном уровне, что и позволило в итоге одержать две победы. На данный момент мы находимся на втором месте, но многие наши соперники ещё не доиграли чемпионат, поэтому будем ждать результаты», – прокомментировал результаты тура директор Центра студенческого спорта Глеб Крючков.

По результатам 12 игр будут выявлены ТОП-4 команды, которые примут участие в Суперфинале с сохранением достигнутых результатов (набранные очки, забитые и пропущенные голы, желтые и красные карточки, иная статистическая информация) по итогам турнира.