Певица из Саратова анонсировала свое участие в 6-серийном фильме

Фото: Архив КП

Полина Гагарина, российская певица и актриса, 13 сентября в своих социальных сетях сообщила о том, что начала съемки в новом сериале.

Знаменитость не озвучивает название проекта, однако упоминает, что играет в нем главную роль.

- Я вся в соплях... Надеюсь, это добавит колорита роли, - комментирует звезда.

По некоторым предположениям, певица сыграет в киноленте «Красные линии».

Напомним, до этого актриса снималась в сериале «Бывшие».

Начало своей карьеры Полина Гагарина положила в Саратове. Здесь она обучалась в музыкальной школе. По словам селебрити, именно в Саратове она испытала дикое, невероятное счастье.

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