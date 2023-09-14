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НовостиОбщество14 сентября 2023 8:57

Евгений Ковалев помог педагогам получить медицинские консультации и привиться от гриппа

Источник:kp.ru
Все работники школы, включая технический персонал, смогли получить рекомендации от терапевтов, микрохирурга, сосудистого хирурга, эндокринолога, нейрохирурга

Все работники школы, включая технический персонал, смогли получить рекомендации от терапевтов, микрохирурга, сосудистого хирурга, эндокринолога, нейрохирурга

Учителя школы №23 Заводского района Саратова получили консультации врачей. С такой просьбой коллектив учреждения ранее обращался к депутату областной Думы, главному врачу первой городской клинической больницы Саратова Евгению Ковалеву. Кроме получения консультации специалистов, педагоги смогли пройти вакцинацию. Учителя находятся в группе профессионального риска, а вакцинация является наиболее эффективным средством защиты от гриппа и его осложнений.

Все работники школы, включая технический персонал, смогли получить рекомендации от врачей - терапевтов, микрохирурга, сосудистого хирурга, эндокринолога, нейрохирурга и других медицинских специалистов.

«Состав бригады медицинских работников корректировался вместе с педагогами. Мы продолжим выездные осмотры в учреждениях социальной сферы для повышения доступности медицинской помощи и возможности выявления заболеваний на раннем этапе у тех людей, которые, заботясь о наших детях, иногда забывают о своем здоровье», - рассказал Ковалев.