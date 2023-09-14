Евгений Ковалев помог педагогам получить медицинские консультации и привиться от гриппа

Все работники школы, включая технический персонал, смогли получить рекомендации от терапевтов, микрохирурга, сосудистого хирурга, эндокринолога, нейрохирурга

Учителя школы №23 Заводского района Саратова получили консультации врачей. С такой просьбой коллектив учреждения ранее обращался к депутату областной Думы, главному врачу первой городской клинической больницы Саратова Евгению Ковалеву. Кроме получения консультации специалистов, педагоги смогли пройти вакцинацию. Учителя находятся в группе профессионального риска, а вакцинация является наиболее эффективным средством защиты от гриппа и его осложнений.

Все работники школы, включая технический персонал, смогли получить рекомендации от врачей - терапевтов, микрохирурга, сосудистого хирурга, эндокринолога, нейрохирурга и других медицинских специалистов.

«Состав бригады медицинских работников корректировался вместе с педагогами. Мы продолжим выездные осмотры в учреждениях социальной сферы для повышения доступности медицинской помощи и возможности выявления заболеваний на раннем этапе у тех людей, которые, заботясь о наших детях, иногда забывают о своем здоровье», - рассказал Ковалев.