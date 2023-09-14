«Т Плюс» присоединился к фестивалю граффити

Фото: Т Плюс

При участии Саратовского филиала «Т Плюс» городской «Центр молодежных инициатив» в рамках празднования 433 летней годовщины г. Саратова провел фестиваль граффити «Саратовская Волна», в котором приняли участие как любители стрит-арта, в том числе учащиеся учебных заведений города, так и профессиональные художники.

Традиционно их работы на тему Саратова и Волги украсили подпорную стену Саратовской ГРЭС вдоль набережной. По словам организаторов, мероприятие еще не закончено, юные художники продолжат облагораживать стену энергообъекта.

Новое изображение появилось и на стене одного из объектов Саратовского филиала «Т Плюс» на ул. Лебедева-Кумача. Энергетики поддержали инициативу города и украсили кирпичную стену тематическим граффити. Мурал, на котором саратовский художник Григорий Грин изобразил энергетика за пультом щита управления, занимает 60 кв.м.

«Мы всегда готовы поддержать инициативы по благоустройству Саратова. Это не первый наш проект, направленный на украшение города, создание в нем комфортных условий, эстетичных видов вместо серых или кирпичных стен. Мы будем продолжать это направление ради развития и поддержки нашей творческой молодежи. Саратовцы увидят еще не одно произведение стрит-арта на улицах любимого города», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций филиала в г. Саратове ПАО «Т Плюс» Ольга Владович.