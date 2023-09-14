Вячеслав Калинин: «Ветераны поддержат деятельность православного подросткового клуба»

Вячеслав Калинин

Депутат Саратовской областной Думы (фракция "Справедливая Россия - За правду", ветеран боевых действий Вячеслав Калинин посетил в Саратове храм Страстей Господних, где в цокольном помещении планируется создание молодежного пространства «Гефсимания», которое будет состоять из спортивной зоны, круглого стола и таймкафе.

Вячеслав Калинин

— С руководителем Епархиального отдела по делам молодёжи, настоятелем храма Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, настоятелем храма Страстей Господних и заместителем благочинного Центрального округа Павлом Морозовым обсудили взаимодействие с основанным при храме Иоанна Богослова Православным подростковым клубом «Скимен», — подчеркнул Калинин.