Саратовцы заплатили более 1 млн рублей за вывоз ТКО без комиссии

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Все больше абонентов саратовского регоператора по обращению с ТКО оплачивают услугу без комиссии через приложение «Альфа-Дом». Только за первые две недели сентября через этот сервис внесено платежей на общую сумму 1 млн рублей. При этом та же сумма оплат через «Альфа-Дом» была достигнута по итогам августа в целом. Одновременно ежемесячно увеличивается и количество пользователей приложения.

По мнению специалистов регоператора, цифры наглядно отражают растущее доверие и популярность сервиса у жителей Саратова, ведь оплатить без комиссии есть возможность у всех пользователей карт не зависимо от того, какой банк ее выпустил, и быть уверенным, что платеж будет учтен.

Напомним, чтобы воспользоваться мобильным приложением, необходимо его скачать на свой смартфон через магазины App Store (iOS) и Google Play (Android). После несложной процедуры регистрации и внесения номера лицевого счета абонента, будет доступна оплата. Также в приложении хранятся квитанции на оплату и чеки, которые при необходимости можно скачать.

Для удобства саратовцев также на ежемесячных платежных документах размещается специальный qr-код, по которому возможна оплата услуги по обращению с ТКО без комиссии через мобильное приложение любого банка. Для этого необходимо будет только навести камеру мобильного телефона на qr-код.