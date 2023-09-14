В Пугачёвском районе возведена электросетевая инфраструктура для развития территории

Фото: АО «Облкоммунэнерго»

АО «Облкоммунэнерго» завершило строительство системы электроснабжения в рамках мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения ФП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса». Работы выполнены с целью орошения участка площадью 1299,6 га в районе с. Большая Таволожка Пугачёвского района. Энергетиками построено более 6 км ВЛ-10 кВ с установкой 135 опор, проложено около 17 км трасс КЛ-10/0,4 кВ, а также смонтированы четыре комплектных трансформаторных подстанции. В возведении энергосистемы приняли участие помимо специалистов Пугачёвских ГЭС, сотрудники Энгельсских МЭС, Балаковских ГЭС всего более 30 человек.

Кроме того, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» энергетики АО «Облкоммунэнерго» выполнили работы по благоустройству и строительству системы освещения пространства «Городок на излучине». Пешеходная зона обустроена по программе реновации Торгового городка от ул. Пушкинской до памятника В.И.Чапаеву в г. Пугачёве. Так, установлены 67 круглоконических опор, а также 120 светильников различной архитектурной модификации из алюминиевого сплава.

«Реализованные в Пугачёвском районе проекты в этом году самые масштабные и по привлечённых ресурсам, и по новому строительству. Кроме того, за 9 месяцев этого года в нашем арсенале строительство системы уличного освещения в Калининске, Вольске, Озинках, Петровске, Хвалынске и других районных центрах. Внушительные объёмы ремонтно-восстановительных и монтажных работ выполнены в образовательных, медицинских и других социально значимых объектах, а также сельскохозяйственных и промышленных объектах практически по всей области», - рассказал генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Вадим Ойкин.

СПРАВКА:

АО «Облкоммунэнерго» - современная электросетевая компания, оказывающая услуги по передаче электрической энергии в 23 населённых пунктах Саратовской области.

АО «Облкоммунэнерго» обеспечивает надёжность электроснабжения более 10 тысяч юридических лиц, свыше 6 тысяч многоквартирных жилых домов и 152 тысяч абонентов региона. Предприятием эксплуатируется 11 тысяч км линий электропередач, свыше 2200 подстанций различного напряжения, 91 распределительный пункт, более 3700 силовых трансформаторов с установленной мощностью 1014255 кВА.

В состав АО «Облкоммунэнерго» входят 11 предприятий городских электрических сетей, 5 межрайонных электрических сетей с 7-ю отделениями, а также производственное предприятие «Энергоремонт». Кроме того, энергокомпания располагает центральной метрологической и электротехническими лабораториями.