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НовостиОбщество14 сентября 2023 4:58

Депутат Калинин инициировал проведение в Саратовской области акции «Добрая булка»

Источник:kp.ru
В рамках акции свежие хлебо-булочные изделия ежемесячно передаются в военные госпиталя, детские дома, приходы Русской Православной Церкви

В рамках акции свежие хлебо-булочные изделия ежемесячно передаются в военные госпиталя, детские дома, приходы Русской Православной Церкви

С весны 2023 года по инициативе депутата Саратовской областной Думы Вячеслава Калинина в Саратовской области проводится благотворительная акция "Добрая булка".

В рамках акции свежие хлебо-булочные изделия ежемесячно передаются в военные госпиталя, детские дома, приходы Русской Православной Церкви.

В этот раз более 4000 вкуснейших свежих булочек и штруделей придали сил мальчишкам и девчонкам из 6 регионов России - юным спортсменам, участникам Всероссийских состязаний по биатлону, а также тренерам и родителям, которые приехали поддержать ребят.