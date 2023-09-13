В Кировском районе осуществляются работы по обновлению остановочных павильонов

Фото: Мэрия Саратова
На территории Кировского района продолжаются мероприятия по ремонту урн остановочных павильонов. Об этом сообщает администрация Саратова в своем телеграмм-канале.
- Ведутся мероприятия по помывке и обеспечению соблюдения Правил благоустройства, мойка остановочных пунктов, ремонт скамеек, урн, очистка от несанкционированной рекламы и граффити, - уточняет мэрия.
По улицам Навашина, Артиллерийская, Бульвар Героев Отечества уже проведены соответствующие работы, и деятельность МБУ «Службы благоустройства Кировского района» продолжится в том же направлении.
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