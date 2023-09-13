В Саратове осуществят подвоз воды

Фото: архив КП

Сегодня, 13 сентября, в связи с проведением ООО «КВС» аварийно-восстановительных работ на водопроводных коммуникациях организован подвоз питьевой воды. Об этом информирует концессия водоснабжения Саратова.

График:

13.00 - ул. Мичурина, 92; ул. Чернышевского, 148;

14.00 - ул. Хользунова, 19;

15.00 – ул. Провиантская, 22; ул. Рахова, 89;

16:00 - ул. Чернышевского, 141;

17:00 - ул. Чапаева, 19/27; ул. Фабричная, 2;

18:00 - ул. Симбирцева, 40А; ул. Соборная, 4/6;

19:00 - ул. Бахметьевская, 7; ул. Рахова, 61/71.

Подвоз воды осуществляется по заявкам ЕДДС города, и его график может корректироваться в зависимости от потребностей, уточняется на сайте.

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