Саратовское правительство осталось без министра

Министр спорта и молодежной политики Саратовской области Олег Дубовенко с сегодняшнего дня не занимает пост. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В соответствии с постановлением, подписанным губернатором Роман Бусаргиным, в отставку чиновник ушел по собственному желанию.

- Произошедшее — формальность. Дело в том, что в июле министерство реорганизовали в министерство спорта и комитет молодежной политики. Соответственно, должности министр спорта и молодежной политики просто не осталось, - поясняет Дубовенко.

Напомним, что Олег Александрович был назначен на должность министра в октябре прошлого года.