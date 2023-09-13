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НовостиОбщество13 сентября 2023 15:31

Саратовское правительство осталось без министра

Министр Олег Дубовенко покинул правительство Саратовской области
Источник:kp.ru

Министр спорта и молодежной политики Саратовской области Олег Дубовенко с сегодняшнего дня не занимает пост. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В соответствии с постановлением, подписанным губернатором Роман Бусаргиным, в отставку чиновник ушел по собственному желанию.

- Произошедшее — формальность. Дело в том, что в июле министерство реорганизовали в министерство спорта и комитет молодежной политики. Соответственно, должности министр спорта и молодежной политики просто не осталось, - поясняет Дубовенко.

Напомним, что Олег Александрович был назначен на должность министра в октябре прошлого года.