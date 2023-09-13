В год 110-летия в Вавиловском университете созданы новые образовательные классы

фото: пресс-служба Вавиловского университета

13 сентября 2023 года в честь 110-летия Вавиловского университета были открыты Центр стартап-проектов «Агроинноватор» и лаборатория электротехнических систем кафедры «Электрооборудование, энергоснабжение и роботизация» факультета инженерии и природообустройства.

Центр стартап-проектов «Агроинноватор» представляет собой пространство развития технологического предпринимательства. Он создан при поддержке практико-ориентированной акселерационной программы «Агроинноватор». Центр занимается поддержкой инновационных технологических проектов студентов, аспирантов, молодых ученых и предпринимателей, в различных отраслях агропромышленного комплекса.

Лаборатория электротехнических систем создана для реализации индивидуальных образовательных траекторий студентов по научному направлению. Она представляет собой пространство для одновременной работы обучающихся и преподавателей.

фото: пресс-служба Вавиловского университета

Лаборатория оснащена современным оборудованием для проведения научных исследований: осцилографами, источниками питания, генераторами сигналов, измерительной техникой, компьютерами.

Открытие таких инновационных центров и лабораторий на базе Вавиловского университета позволит реализовать студенческие и магистерские научные проекты по индивидуальным образовательным траекториям и защитить успешные проекты, разработанные молодыми учеными и студентами университета, в рамках проектно-образовательной деятельности вуза.