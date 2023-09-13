Россельхознадзор проинспектировал в Саратовской области 79 сельхозучастков

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На основании обращений Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям в августе 2023 года Саратовским органом инспекции (ОИ) ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведено 79 инспекций в виде карантинных фитосанитарных экспертиз. Для проведения работ представлены необходимые документы: акты отбора проб и протоколы испытаний карантинной экспертизы.

По результатам инспекции установлено несоответствие карантинного фитосанитарного состояния подкарантинных объектов (земельных участков) действующим требованиям в 78 случаях в связи с выявлением карантинных объектов (сорных растений): 53 — повилики, 25 — горчака ползучего.

Экспертом ОИ подготовлены и направлены в Управление Россельхознадзора соответствующие заключения.