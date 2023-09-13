В Ленинском районе сделают новые тротуары

Фото: Администрация Саратова
На сегодняшний день в Ленинском районе осуществляется проект по обновлению элемента обустройства дорог по улице Индустриальная и Блинова. Об этом информирует администрация Саратова в своем телеграмм-канале.
На улице Блинова делают демонтаж бортового камня и старого полотна, а также засыпают щебень.
По улице Индустриальная уже укладывают асфальтобетонное покрытие.
- За ходом проведения работ осуществляется ежедневный контроль, - отмечает мэрия.
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