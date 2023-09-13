В Вольском районе до конца года отремонтируют детские сады

Фото: архив КП

Определены 100 детских садов, которые дополнительно отремонтируют в 2023 году. На это направили 200 миллионов рублей. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает Роман Бусаргин в своем телеграмм-канале.

- О состоянии наших дошкольных учреждений шла речь на встрече с Президентом Владимиром Путиным. Было отмечено, что многие детсады нужно привести в порядок. Поэтому программу ремонта дошкольных учреждений увеличили в два раза, - уточняет глава Саратовской области.

В эту программу, в том числе, вошли детский сад «Лужок» в городе Вольске, учреждения в поселке Сенном и селе Верхняя Чернавка.

До этого о ремонтных работах в «Лужке» уже говорила Татьяна Ерохина, вице-спикер Саратовской облдумы. С момента постройки здания, а именно 1986 года, капитальный ремонт ни разу не осуществили.

В частности, родители воспитанников детского сада пожаловались на устаревшую шиферную крышу, «реставрацию» которой приходится делать каждый год.

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