В Саратове установят новую спортивную площадку

В рамках реализации инициативного проекта саратовцев, на улице Уфимцева активно идут работы по установке универсальной спортивной площадки. Об этом сообщает Сергей Овсянников в своем телеграмм-канале.

Жители многоквартирных домов № 10, 12 и 12А по ул. Уфимцева и № 29 по ул. Тархова воспользовались возможностью установить новую спортивную площадку взамен устаревшей при финансовой поддержке из бюджета города.

На данный момент уже осуществляются работы по благоустройству территории. Появятся спортивные площадки для занятий волейболом, баскетболом и футболом.

- В целях избежания травмирования жителей покрытие сделают из резиновой крошки. Также для их удобства будет установлено шумопоглощающее ограждение, - отмечает депутат.

Закончить проект планируется в конце сентября.

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