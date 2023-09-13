В Саратовской области появится лавочка длиной 350 метров

Фото: Утес Степана Разина ( Правительство Саратовской области)

В рамках первого туристического слета, который планируется на 16 сентября, на утесе Степана Разина Саратовской области будет размещена самая длинная лавочка в России. Об этом информирует Константин Сергеев, заместитель министра культуры по региону.

- Мы планируем запустить на утесе множество арт-объектов. В этом году решили остановиться на одном: установить самую длинную по протяженности лавку в России – более 350 метров, - рассказывает чиновник, также уточнив, что предполагается занесение арт-объекта в реестр Книги Рекордов.

К тому же, Константин Андреевич планирует сделать туристический слет ежегодным мероприятием всероссийского масштаба.

- Мы уже в этом году понимаем, что мероприятие необходимо. Собственно, для этого и приглашаем федеральных спикеров. На будущий год планируем приглашать, как минимум, всех наших соседей по линии ПФО, - заявляет замминистр.

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