Николай Панков раскритиковал работу регионального минстроя

Николай Панков во время визита в Балаково

В выходные депутат Госдумы Николай Панков посетил строительные объекты в своём округе. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Так, в Балаково идет строительство Центра культурного развития. И вновь столкнулся с организацией, с которой всегда возникает спор о сроках и качестве построенных объектов.

Ранее были нарекания по социальным объектам, которые строил «Трест-7». Это новый корпус Чапаевской грязелечебницы в Ершове, Пугачевского санатория, бассейн в Романовке, капитальный ремонт школы в Самойловке и ряд других объектов. Непонятно, как такие организации вновь и вновь получает подряды.

Уже сейчас в Балаково срок сдачи объекта перенесли на два месяца. По проекту запланирована большая прилегающая территория Центра, к работе с которой даже не приступили. Значит ее будут снова благоустраивать в холода, что скажется на качестве.

Все это говорит о несистемной работе Минстроя. А по ряду объектов работу можно назвать провальной. С приходом нового министра ситуация не улучшилась. На строительные объекты приходят организации, которые из года в год сдают объекты с нарушением сроков и качества.

Много вопросов и к качеству проектной деятельности. Часто из-за ошибок в проектах задерживается начало строительства. Так, в проекте Центра культурного развития отсутствовала одна стена. Но проект все равно прошёл экспертизу.

Считаю, здесь нужна более активная позиция и депутатов областной Думы. Вместе с Минстроем они должны использовать существующие нормы законов, позволяющих признавать подрядчиков недобросовестными. На сегодняшний день ни одну из организаций в такой список не внесли.

Особый контроль должен быть за объектами, где выделяются федеральные средства. Они идут на строительство социально значимых объектов. И эти средства должны расходоваться максимально эффективно, чтобы объекты сдавались качественно, в срок и долго служили людям», - отметил Николай Панков.