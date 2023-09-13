"Все для людей". Жители районов области рассказали о ремонте тротуаров

На 2023 год из регионального бюджета на ремонт пешеходных зон было выделено более 230 миллионов рублей

По инициативе Губернатора области Романа Бусаргина в районах области продолжается адресная программа по ремонту тротуарной сети. На 2023 год из регионального бюджета на ремонт пешеходных зон было выделено более 230 млн рублей.

При поддержке главы области на территории в пос. Мокроус Федоровского района продолжается ремонт и обустройство тротуаров. В настоящее время работы активно ведутся на одном из оживлённых участков районного центра - улице Степная, где дорожники сняли слой старого покрытия, установили бордюры, после чего начнётся отсыпка щебнем и асфальтирование пешеходных дорожек.

«Все для людей! Как приятно осознавать, что это действительно так. Пешеходные зоны необходимы для местных жителей. Теперь после дождя можно не прыгать от «островка» к «островку», а идти спокойно, наслаждаясь осенними пейзажами», - отметила жительница пос. Мокроус.

С рабочим визитом посетил Калининский район Алексей Кольцов - Депутат Саратовской областной Думы. Работа проделывается очень серьезная, а главное необходимая для жителей. На данный момент уже установлены опоры для светильников уличного освещения на всей протяженности будущего тротуара.

«Ведется строительство 1200 метров пешеходной зоны и установка бордюров. Работы идут к завершению, и к концу сентября, жители Калининска смогут уже пройтись по обновленному, светлому и новому тротуару»,- отметил Алексей.

Также он напомнил, что в Калининске за два последних года было отремонтировано 12 километров пешеходной зоны.

А в Балаково горожане уже испытали качество новых пешеходных зон. Здесь появился отремонтированный тротуар. Он ведёт от улицы Заречная к 10-ой школе. Раньше люди буквально "спотыкались" на ямах. Теперь ходить намного удобнее, комфортнее и безопаснее.

«Дорожка стала ровная, до этого были ямы. Сейчас удобно гулять с коляской по ровной поверхности. От самой школы и до самого конца можно спокойно ходить и гулять. Мы очень довольны и очень рады этому тротуару!»,- отметили жители.