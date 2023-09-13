Саратовский регоператор выявил несанкционированную свалку в Ершовском районе

фото: АО Ситиматик

Саратовский филиал АО «Ситиматик» предпринимает активные меры для выявления и ликвидации несанкционированных свалок на территории региона. В рамках этой работы специалисты компании в августе этого года обнаружили место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов рядом с г. Ершов, автодорогой «Ершов – Озинки», общей площадью порядка 1 700 кв. метров, в объеме более 800 куб. метров.

В соответствии с действующим законодательством региональный оператор составил акт об обнаружении свалки и направил уведомление в администрацию Ершовского района, Министерство природных ресурсов и экологии и Федеральную службу по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям. Теперь собственник земельного участка должен в течение 30 дней или самостоятельно обеспечить уборку территории, или заключить соответствующий договор с региональным оператором. В случае отказа от выполнения данного требования закона Саратовский филиал АО «Ситиматик» ликвидирует свалку и в последствии взыщет понесенные расходы с собственника земли.

Следует подчеркнуть, что саратовский региональный оператор по обращению с ТКО на постоянной основе выявляет не только несанкционированные свалки, но и перевозчиков, которые их создают. С 2019 года в рамках акции «Охота на ГАЗели» жители региона направляют фото- и видеоматериалы о нелегальных перевозчиках. Многие из них были привлечены к ответственности и ликвидировали созданные ими свалки самостоятельно.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям держит на постоянном контроле ликвидацию несанкционированных свалок, гарантирует строгий мониторинг соблюдения природоохранного законодательства. Совместные усилия компании и государственных надзорных органов способствуют поддержанию и сохранению благополучной окружающей среды.